Disparition inquiétante : Brest se mobilise pour Héléna

Les photos de son visage souriant sont placardées partout dans les rues de Brest. Cela fait désormais une semaine qu'Héléna Cluyou, une étudiante de 21 ans, s'est volatilisée, après une nuit passée dans un quartier de bars et de discothèques. L'affaire est dans tous les esprits, en particulier des jeunes du même âge. L'enquête policière permet de reconstituer une bonne partie du parcours d'Héléna dans la nuit de samedi à dimanche dernier. À deux heures du matin, la jeune femme se rend avec une amie en boîte de nuit. Elle en repart vers 5h30, alors que son téléphone portable n'a plus de batterie. D'après des témoins, Héléna tombe alors sur deux jeunes hommes qu'elle connaît. Puis marche avec eux, direction le Delirium Café, un bar situé tout près de là. Une caméra de surveillance filme l'élève infirmière une toute dernière fois à 6h42, seule, marchant vers une station de tramway. L'hypothèse criminelle reste une piste, mais les enquêteurs croient peu à une fugue ou un accident, et ils savent pertinemment que le temps ne joue pas en leur faveur. TF1 | Reportage G. Brenier, J. Jeunemaitre, B. Ghorchi