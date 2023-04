Disparition inquiétante : Chloé, joggeuse de 20 ans

Voici le visage de Chloé, 20 ans, aide-soignante en formation et sportive, adepte du judo et de la course à pied. C'est autour de ce parc, à quelques dizaines de mètres de chez elle, qu'elle a l'habitude de courir tôt le matin. Selon nos informations, ce vendredi dès 6h, des images de vidéosurveillance la montrent en train de faire du sport. Sa mère donne l'alerte quatre heures plus tard. Très vite, toute la journée et jusqu'à la tombée de la nuit, les recherches mobilisent une centaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers. La jeune femme est partie courir sans son téléphone, ce qui aurait pu permettre de la localiser. Voici le message de sa mère postée cette nuit sur les réseaux sociaux : "Elle devait partir avec nous en vacances, elle avait des rendez-vous importants aujourd'hui. Aucune raison de partir". Après des recherches par hélicoptères et à motocross hier, l'enquête a repris de plus belle ce samedi matin. Les recherches ont été élargies aux départements voisins de la Marne, avec l'aide de nouvelles équipes cynophiles et d'un impressionnant cortège d'habitants des alentours, venus apporter leur aide. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Bajac