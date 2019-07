Dispersion d'une manifestation : la vidéo qui fait polémique

Vendredi 28 juin, une manifestation non déclarée de militants écologistes a été dispersée par la police à Paris. Les manifestants ont été délogés par les forces de l'ordre, qui ont utilisé du gaz lacrymogène. Sur les réseaux sociaux, certains ont posté des images dénonçant des violences policières. Cependant, en reprenant l'intégralité de la scène, la réalité est beaucoup plus complexe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.