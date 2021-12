Disque vinyle : victime de son succès

Le vinyle est reconnaissable par un craquement dans le son. Sollicité dans le sujet en tête de cet article, Michael, un collectionneur, y consacre chaque mois 200 euros. Ces derniers temps, il a remarqué une flambée des prix. En six mois, les tarifs ont augmenté de 40 à 50 % . Christophe Ouali, disquaire "Le silence de la rue" à Paris (11e), est contraint de réduire ses marges. "Normalement, si je voulais gagner un peu d'argent, il serait à 30 euros, mais il est à 26. Ce disque-là si je le propose à 30 euros, il ne partira pas", explique-t-il. Pour mieux comprendre cette pénurie, nous nous sommes rendus dans une usine située en Ille-et-Vilaine. On presse aussi bien les disques de Mylène Farmer que des labels indépendants. Problème, il manque la matière première du vinyle, le polymère. "Les fabricants qui fabriquent les matières premières sont en flux tendus et ne font plus de stock. On a du mal à être livré régulièrement", indique Antoine Ollivier, cofondateur de "M com' musique". Des soucis, il y en a aussi pour se faire livrer les pochettes en papier. Et plus important encore, les moules pour presser les vinyles. "À cause de la raréfaction de ces moules, on n'arrive pas à travailler régulièrement. Par exemple, demain, il est probable qu'on ne travaille pas la journée parce qu'on n'a pas reçu ces moules", explique Antoine Ollivier. ll n’est pas possible d’anticiper pour ces usines. D'ordinaire, il faut compter 4 à 6 semaines pour assurer une commande. Aujourd'hui, cela peut aller jusqu'à 6 mois. Les amateurs de disque vont devoir s'armer de patience. Ces difficultés de production risquent de se prolonger jusqu'à fin 2022. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Ifergane, O. Stammbach