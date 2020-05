Distanciation physique : pourquoi l'application des règles varie selon les pays

La distanciation est l'un des gestes barrières pour freiner la propagation du virus. Au début de l'épidémie, l'OMS recommandait de maintenir au moins d'une distance d'un mètre entre deux personnes. Depuis, les gouvernements appliquent leurs propres règles et la distance varie d'un pays à l'autre. Les scientifiques continuent d'y travailler, mais les dernières études publiées suggèrent plutôt des distances longues : 1,5 mètre minimum et 2 mètres si possible.