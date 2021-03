Distanciation physique : quand la tendresse reviendra-t-elle ?

Rassurer, apaiser, réconforter, soutenir, motiver, encourager, partager, donner, ... Tellement de gestes pour dire que même les mots deviennent parfois inutiles. Le toucher est l'un de nos cinq sens. Il est tellement instinctif qu'on l'avait oublié, jusqu'à ce qu'une pandémie nous rappelle combien il nous manque depuis qu'on en est privé. D'autant plus quand il nous manque l'essentiel comme les câlins de nos petits enfants. Toucher et être touché. À cette émotion, Thierry Malandain et ses danseurs ne veulent plus y renoncer. Alors, ils sont testés une fois par semaine. Un protocole sanitaire qui leur permet à nouveau de danser ensemble et d'imaginer aussi les prochaines étreintes d'un futur nouveau ballet. Le toucher leur est vital. Et il l'est au sens propre du terme. En effet, une étude a montré que dans le cas de prématurés, le peau-à-peau augmente leur poids de près de 50%. Plus encore, lors d'un câlin, notre cerveau se charge d'ocytocine, hormone du bien-être. Un anxiolytique naturel qui fait baisser le cortisol, en d'autres termes, le stress. Ainsi, au moment où nous en avons le plus besoin, nous sommes privés de ces contacts réconfortants. En conséquence, les gens se recroquevillent sur eux-mêmes, selon la neuropsychologue Céline Rivière. Elle explique que certains arrivent à identifier le manque de lien alors que d'autres ont du mal à le savoir. Et dès qu'on parle du toucher, cela leur semble évident.