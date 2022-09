Distributeur de billets : braqué par un drone

En plein jour, en moins de dix minutes et sans aucune effraction, un distributeur de billets s’est fait dévaliser. On a dérobé 150 000 euros. Le mode opératoire, c’est du jamais-vu ! Les cambrioleurs ont opéré à l'arrière du bâtiment. Ils ont forcé une trappe d’aération, qui mène à l’intérieur. L’espace est trop étroit pour faire passer un être humain. Mais un drone, habilement piloté par l’un d’entre eux peut, lui, s’y engouffrer. À l’intérieur, le drone, muni d’une caméra, filme le local technique. Les malfrats passent alors par la trappe, une barre télescopique. Guidés par les images en directes du drone, ils appuient sur le bouton qui permet de d’ouvrir la porte de l’intérieur. Ils entrent, face à un coffre rempli de billets. À l’aide d’un code secret qu’ils ont en leur possession, ils l’ouvrent et repartent avec leur butin sans que personne ne les inquiétait. Plusieurs personnes ont été interpellées, quatre maisons d’examen, un suspect en détention provisoire. Et la justice se demande comment les bandits se sont procuré le code secret du coffre ? TF1 | Reportage T. Jarrion, G. Le Cointe, V. Brossard