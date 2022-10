Distributeurs automatiques : un business florissant

Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est plus surprenant de demander une baguette bien cuite à un automate. Il est même tout à fait possible d'y faire ses courses. Les distributeurs de produits frais fleurissent en milieu rural. C'est un service qui arrange de nombreux consommateurs. D'abord par sa localisation, qui est souvent près des axes routiers. Ses horaires d'ouvertures sans interruption et la qualité des produits proposés. Et malgré le côté un peu impersonnel, certains ont vite fait le deuil des grandes surfaces C'est aussi pour les petits producteurs que ces machines représentent une évolution. Ce mode de vente a également de nombreux avantages pour les agriculteurs. À 30 kilomètres de là, Marc Pangaud, éleveur de porc et charcutier, a fait le même choix. Dans ses trois distributeurs, il y a de la viande sous vide, étiquetée avec une date limite de consommation. Les distributeurs représentent une manne financière qu'ont flairé les entreprises d'ingénierie. Dans le Puy-de-Dôme, cette entreprise parie sur le développement du marché, avec ce prototype de distributeur multi-service. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes