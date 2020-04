Distribution de masques : comment se fait la répartition ?

Les hôpitaux régionaux réceptionnent les masques pour les répartir aux Ehpad et aux centres médico-sociaux, en fonction de critères précis. Une autre partie du stock part dans les officines. Ce sont les pharmaciens qui les distribuent aux professionnels libéraux qui y ont droit. Chaque masque est contingenté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.