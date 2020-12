Distribution du vaccin : une course contre la montre

C'est un vaccin fragile. Il suscite espoir et convoitise. Transporté sous très haute surveillance, il doit être conservé à -70 °C pour garder son efficacité. Pour éviter les variations de température, un traceur avec une géolocalisation permet de savoir où se trouvent les doses et à quelle température. De l'usine Pfizer en Belgique vers la France, les camions réfrigérés seront donc suivis en temps réel. Ils livreront d'abord une centaine d'établissements hospitaliers partout dans le pays, mais aussi les six plateformes nationales. Dans l'entrepôt de la plateforme logistique de Chanteloup-en-Brie, quinze super-congélateurs sont alignés pour recevoir les précieuses doses. Ils les conserveront à plus ou moins de -10 °C de la température demandée de -70 °C. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assisté cette semaine au dernier test. Au moment où il sort du super congélateur, chacun des vaccins est déjà attribué à une personne. Ce qui permettra d'éviter de gâcher des doses, notamment dans les Ehpad. Une fois décongelé, un compte à rebours commence. L'injection doit se faire dans les cinq jours sinon le produit perd tout efficacité. Il faut donc aller vite, mais avec précaution. Les vaccins seront acheminés entre 2 et 8 °C vers les pharmacies et leurs destinations finales.