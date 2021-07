Diverses récompenses pour les vaccinés

Pour inciter la population à se faire vacciner en Chine, la télévision d'état n'hésite pas à donner de la voix. Bien qu’entraînante, la chansonnette a dû s'accompagner d'autres bonus plus matériels. “Ça c'est le certificat que j'ai reçu après ma première injection et là ce sont mes cadeaux : de la lessive et des rouleaux de papier toilette”. Il semble en falloir davantage pour convaincre les femmes indiennes. À Rajkot, celles qui se font vacciner se voient offrir un piercing nasal en or. En Serbie, ce n'est pas de l'or, mais de l'argent : 25 euros de récompense. Ils sont les bienvenus dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 400 euros. Le gouvernement tchèque, lui, a préféré offrir du temps à ses fonctionnaires : deux jours de congés payés. “Cette mesure s'aligne sur celle du privé. Des grandes compagnies incitent ainsi leurs salariés à se faire vacciner”. Mais les champions toutes catégories, ce sont les États-Unis, avec des gratifications variées, du hamburger aux armes à feu, en passant du joint de cannabis à la carte de pêche. Même une tombola à un million de dollars. Cette mère de famille du Colorado ne regrette pas ses deux piqûres.