Dix ans après, Toulouse n'oublie pas

C'est un bruit qui résonne encore dans sa tête. Un tintement métallique qui lui fait froid dans le dos. Il est huit heures ce matin-là, et Jacques Croux ne mesure pas encore l'horreur de ce qui vient de se passer là, juste derrière ce mur. Il comprendra quelques minutes plus tard. Le 19 mars 2012, Mohamed Merah tue un professeur de l'école Ozar-Hatorah, et trois enfants. Dans le quartier dix ans après, les voisins de l'école juive y pensent encore avec effroi. Le périple meurtrier de Mohamed Merah commence le 11 mars, par le meurtre d'un militaire devant ce gymnase de Toulouse. Quatre jours plus tard, il tue deux autres militaires à Montauban (Tarn-et-Garonne), puis c'est l'attaque de l'école juive. Le 22 mars, il est abattu dans cette cité. Pendant onze jours, les Toulousains vont vivre avec la peur de croiser celui que l'on avait appelé le tueur au scooter. Dix ans après, les Toulousains ne veulent pas oublier. Ce dimanche un hommage officiel sera rendu aux victimes des attentats de mars 2012. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe