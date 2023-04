Dix ans de mariages pour tous

Le 22 juin 2013, Danièle Moreau et Daphné Calandra se sont mariées à la mairie de Reims. Elles portaient des combis de bricoleuse, pas de budget pour des robes, pas vraiment le temps non plus. La loi venait tout juste de passer. Il y a dix ans, l'Assemblée nationale adoptait la loi Taubira. La France est le quatorzième pays au monde à légaliser le mariage pour les couples homosexuels. Dans la rue, des centaines de milliers d'opposants très remontés. Aujourd'hui, les esprits se sont calmés. Environ 3 % des mariages se font entre personnes de même sexe. En une décennie, plus de 70 000 couples de gays ou de lesbiennes se sont unis en mairie. L'homosexualité est bien mieux acceptée dans la société française. Marie-Clémence Bordet-Nicaise en est un exemple. Sur les réseaux sociaux, elle raconte son quotidien avec sa femme Aurore et leurs deux filles. La co-fondatrice du "Collectif famille.s" explique que "ce scénario catastrophe que beaucoup avaient prédit il y a dix ans avec le mariage pour tous, il n'y a pas eu lieu. En fait, ce sont des familles absolument traditionnelles, ordinaires, heureuse avec toutes les mêmes problématiques que dans les autres familles. On voit quand même que le regard de la société a changé". Notamment chez les femmes et hommes politiques. En 2013, Valérie Pécresse s'opposait au mariage pour tous. "J'ai exprimé ces doutes, je les éprouvais et je l'assume". Puis finalement, "j'ai changé d'avis parce que, tout simplement, j'ai réfléchi". Gérald Darmanin affirmait lui à l'époque : " je ne célébrerai pas personnellement de mariages en deux hommes et deux femmes". Dix ans plus tard, "si c'était à refaire, je voterais le texte". Le mariage pour tous a aussi offert aux organisateurs de ces cérémonies des nouveaux clients. Même dix ans après l'adoption de la loi, Stefania Magro, organisatrice de mariage "Atout cœur wedding", observe souvent un soulagement. Quant aux premières mariées de Reims, Danièle a pu officiellement adopter les enfants de Daphné. Et désormais, elles sont même grand-mères. Une famille comme les autres. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Deschateaux