Dix ans de travaux : le chantier hors norme de la BNF

Depuis près de dix ans, de nombreux artisans sont à l'œuvre pour restaurer la Bibliothèque nationale de France. Ils ont installé des cathédrales d'échafaudages pour grimper au sommet de la salle ovale et pour pouvoir rénover le bâtiment du sol au plafond. Les travaux de restauration de ce joyau devraient prendre fin en 2021.