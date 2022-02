Dix millions de personnes sont-elles sous le seuil de pauvreté, comme l'affirme Adrien Quatennens ?

Le débat est devenu très offensif à deux mois et demi de l’élection présidentielle. C’est quoi le seuil de pauvreté ? Selon l’Insee, quand une personne gagne moins de 1 100 euros net par mois, et un couple avec deux enfants, moins de 2 314 euros net. D’après cette définition, la France compte 9,3 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2020. Sauf que ce chiffre n’intègre pas certaines catégories de la population que l’Insee reconnaît avoir du mal à recenser : les sans domicile fixe ou en abri précaire, les étudiants en précarité, les Français vivant en hébergement collectif comme dans les Ehpad, par exemple, et les habitants des départements d’outre-mer en situation de pauvreté. Si on fait le tour de toutes ces catégories, on arrive à 1,6 millions de personnes en plus qui échappent aux statistiques publiées chaque année. Le pourcentage de personnes pauvres par rapport à la population globale a augmenté. En 2017, il était de 14,1%. En 2020, de 14,6%. Derrière ce taux, 400 000 personnes en plus sont sous le seuil de pauvreté en l’espace de quatre ans. La hausse de la prime d’activité, le chômage partielle, les aides aux travailleurs indépendants, autant de mesure ont permis d’amortir le choc de la crise. T F1 | Benjamin Dard