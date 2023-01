Dix salariés et plus : les oubliés du tarif plafonné

Pour fabriquer des galettes, des baguettes et des pains au chocolat, il faut dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'électricité, précisément 25 000 euros en 2022 pour cette TPE de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Mais pour 2023, la facture atteindra 100 000 euros fois quatre. "Elle représentait 1,2 % de notre chiffre d'affaires. Depuis mardi, elle représente un gros 7 % de notre chiffre d'affaires. Ça va plomber notre trésorerie", déplore Danièle Clée, gérante de la "Maison Clée". Cette boulangère ne bénéficie pas du tarif plus avantageux négocié par le gouvernement et les énergéticiens parce qu'elle emploie quinze personnes au lieu de dix. Ce restaurateur, lui, a dix-huit salariés. Et il craint que sa facture d'électricité ne flambe en ce début d'année. Il doit renégocier son contrat dans les semaines à venir. Il craint d'être obligé de signer un prix bien élevé que celui garanti aux très petites entreprises. "C'est complètement incompréhensible. Les TPE n'ont pas les mêmes besoins humains. Donc, nous, on n'est pas aidé à la hauteur de notre besoin" regrette David Zenouda , restaurateur - Café A, Paris (10e). Aujourd'hui, le prix de l'électricité est trois fois plus élevé qu'il y a deux ans. Et il ne cesse de faire le yoyo. Le stabiliser pour les TPE est donc une bonne mesure, mais qui doit profiter à tous, selon le syndicat de la restauration. Il y a en France 150 000 entreprises de moins de 50 salariés. Pour l'instant, rien n'a été annoncé pour plafonner les prix de leur contrat d'électricité. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. de Vaissière, M. Merle