DJ Bens : de son salon à l'Olympia !

C'est dans cette petite pièce, juste à côté de son salon, que tout a commencé. Nous sommes en 2020, et DJ Bens s'improvise disc-jockey sur les réseaux sociaux. Le succès est immédiat avec 1,3 million d'abonnés sur TikTok en à peine deux ans. Ses abonnés sont maintenant prêts à payer leur place pour le voir sur scène. Derrière ses platines, l'artiste met l'ambiance. Le rythme est effréné, soirée réussie garantie. La vidéo qui l'a propulsé, c'est celle qui reprend un tube très apprécié des jeunes. En quelques semaines, cette vidéo a atteint le chiffre record de 6,6 millions de vues sur Internet. Un gros buzz sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que les grands artistes se font connaître aujourd'hui. Le DJ du Sud du pays va encore plus loin avec le tube "Dans la cité". C'est son dernier morceau sorti l'été dernier, encore un succès. "La prochaine étape, c'est l'Olympia", lance l'artiste. C'est chose faite. Le Méditerranéen a conquis le cœur des Parisiens. Il a mixé à guichet fermé dans la salle la plus emblématique de la capitale. C'est une ascension fulgurante qui ne lui fait pas oublier sa première fan, sa mère, elle aussi en tête d'affiche. TF1 | Reportage I. Rachati, M. Simon-Le Gall