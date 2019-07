DJ Snake, un Français star des platines

DJ Snake, William de son prénom, est l'un des Français les plus écoutés dans le monde. Ses tubes cumulent plus de sept milliards de vues sur Internet. La recette du succès, des sons électrisants et des shows grandioses. Source d'inspiration pour tous ses fans, il vous entraînera sans doute avec lui tout l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.