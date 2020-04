Do it yourself : confinés, et si on faisait les choses nous-mêmes ?

Avec des épingles à linge, une boîte de conserve, un peu de ficelle, vous pourrez confectionner un joli pot pour vos fleurs. Avec le confinement, la tendance explose. Des milliers de vidéos en ligne vous proposent de recycler jusqu'à vos rouleaux de papier toilette pour décorer votre intérieur. Les blogueurs n'ont jamais été aussi suivis, le nombre de vues sur leurs tutoriels a fortement augmenté.