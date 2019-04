Docteur Jan Karbaat, l'homme aux 49 enfants (voire plus)

C'est une affaire hors du commun. Aux Pays-Bas, 49 personnes issues de fécondations in vitro ont réalisé des tests ADN et les résultats sont formels : elles sont tous les enfants d'un même homme, le docteur Jan Karbaat. Pendant des décennies, ce médecin était à la tête d'une banque de sperme et aurait été derrière les donneurs présumés choisis par les parents. Décédé en 2017, il aurait reconnu être le père biologique d'au moins une soixantaine d'enfants, dans une conversation avec l'un de ses enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.