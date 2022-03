Document : avec l'armée russe dans Marioupol

Le drapeau russe est déjà planté sur cette route qui mène à Marioupol. La ville apparaît étouffée sous un nuage de fumée noire, les bombardements résonnent. Nous arrivons dans le quartier 18 au Nord-Ouest. Ici, ce sont des miliciens russes qui contrôlent les secteurs. Des corps de civils morts gisent encore au sol alors que d’autres habitants encore choqués sortent tout juste de leur cave après deux semaines de frappes. Certains voisins se retrouvent pour la première fois. Derrière chaque immeuble éventré, c’est une scène de détresse, de désespoir. Il n’y a plus d’eau, plus de gaz, plus d’électricité dans cette ville assiégée. Survivre. Presque rien ne rentre et ne sort de cette ville. Un peu plus loin, nous suivons ces femmes qui se pressent vers ce hangar, le dépôt d’un grand magasin, pris d’assaut par les habitants qui se servent en eau, en produits alimentaires. Les soldats russes laissent faire. Il sont beaucoup plus tendus à la sortie de la ville, le long du corridor humanitaire qui mène au Donbass russe. Ici, ce sont des Ukrainiens qui partent dans cette direction. Les militaires russes demandent aux hommes de se dévêtir pour voir s’ils ont des tatouages comme certains combattants côté Ukrainien, ou des traces de combat. En quittant la ville, nous croisons un char russe qui y pénètre. La bataille de Marioupol n’est pas encore terminée. T F1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy