Document : avec les Rafale français au-dessus de la Pologne

À 22 heures, dans la soirée de ce samedi, sur le tarmac de la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône), un équipage de l'armée de l'air s'apprête à décoller à bord d'un A330, un nouvel avion ravitailleur en direction de la Pologne. Les deux avions Rafale qu'il accompagne ont décollé plus tôt. L'A330 va servir à ravitailler ces avions de chasse durant cette mission vers l'est, un aller-retour de 6 000 km. Des reconnaissances à 10 000 mètres d'altitude à l'est de la Pologne. Selon Linda Huré, journaliste pour TF1, "Nous survolons actuellement la Pologne. Il est temps de ravitailler les deux avions Rafale engagés dans cette mission. Ils vont se positionner de chaque côté de l'appareil, où vous allez le voir, l'approvisionnement en pétrole se fait en plein vol à 600 km/h". Sept opérateurs vont s'assurer de l'approvisionnement, en liaison avec les pilotes des rafales. Ils se connectent à un tuyau via une nacelle de quelques dizaines de centimètres. Ce nouvel A330 ravitailleur peut transporter jusqu'à 111 tonnes de carburant. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar