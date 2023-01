Document : elle a filmé pour nous la résistance des Iraniennes

Elle risque sa vie en nous parlant. À 25 ans, cette jeune fille travaille dans un salon de beauté à Téhéran (Iran). Alors qu’elle s’apprête à sortir, elle nous explique pourquoi elle refuse de porter le voile dans les lieux publics, inimaginable en Iran encore il y a cinq mois. Voici ce qu’elle veut nous montrer. Sur ces images filmées clandestinement à Téhéran par l’un de ses amis, une femme sur deux ne porte plus de voile pourtant toujours obligatoire. C’est le premier résultat concret de quatre mois et demi de révolte en Iran. Une liberté encore fragile conquise depuis le décès de Masha Amini en septembre 2022, morte à 22 ans après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Depuis, le slogan “Femme, Vie, Liberté”, est devenu le cri de ralliement de tous les manifestants. La police des mœurs, elle, se fait discrète pour éviter les affrontements. Au volant de sa voiture où le voile est obligatoire, elle a été témoin de plusieurs révoltes. C’est une liberté chèrement gagnée. Près de 500 manifestants sont morts dans les rues et quatre opposants exécuté par pendaisons. Comme beaucoup d’Iranien, elle s’informe maintenant sur une chaîne d’opposition diffusée par satellite depuis Londres (Angleterre). Chaque soir, à sa fenêtre, elle hurle sa colère avec ses voisins. Leur cri « Abats le dictateur », un autre slogan qui ne semble plus vouloir s’éteindre. TF1 | Reportage B. Christal