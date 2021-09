Document : les dernières images d’Abaaoud, coordonnateur présumé des attentats du 13 Novembre

Abdelhamid Abaaoud, quatre jours après le 13 novembre 2015. L'homme soupçonné d'être le coordonnateur des attentats qui ont fait 130 morts quitte un buisson qui lui a servi de planque. Grâce à des images, on en sait plus sur la traque du terroriste. Le lundi 16 novembre à 15 h, une femme donne une information capitale aux policiers. Elle a déposé Hasna Aït Boulahcen, la cousine d'Abaaoud près d'un buisson. Sur place, elle est tombée nez à nez avec le terroriste qui revendique alors faire partie du "commando des terrasses". Les policiers antiterroristes vont immédiatement installer un dispositif de surveillance des forêts. Pour s'adresser à Abdelhamid Abaaoud, qui se situe pourtant quelques mètres derrière elle, Hasna Aït Boulahcen parle au téléphone à une personne en Belgique. Elle recevait les instructions de son cousin par cet intermédiaire. Cela dans le but de brouiller les pistes. Les enquêteurs le pensent alors en Syrie. Mais non seulement Abaaoud était en France, il a aussi supervisé la préparation des attentats. Le mardi 17 novembre à 20 h, le terroriste sort donc de sa planque. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.