Document : les forçats de l'or

Ils creusent la terre, du matin au soir, à la recherche de quelques paillettes. Leur seul objectif est d'avoir de l'or pour chercher à manger. Leurs méthodes sont archaïques, pieds nus, à la pelle, sous un soleil accablant. Dans les mines sauvages, il fait plus de 30 degrés. Dans une forêt, plus de 3 000 hommes en quête de fortune, affluent de tout le pays. Nous sommes en pleine réserve naturelle protégée, mais les arbres tiennent parfois en équilibre au-dessus d'un gruyère de terre. Aucun des travailleurs n'a d'autorisation, mais ces pratiques sont ancestrales. Comme Claude, la plupart ont débuté très jeunes, avec l'or comme seul avenir. L'orpaillage s'organise en petit groupe. Il y a ceux qui creusent, ceux qui sondent le sol avec un détecteur de métaux et enfin, ceux qui filtrent la boue et les graviers. Dans la bassine de Jean-Felix, l'or se distingue peu à peu. L'amertume se lit sur son visage, la recette du jour est bien maigre. Le fruit d'une longue journée de travail est de douze euros à vue d'œil, à diviser avec son équipe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens