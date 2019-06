Document : les méthodes des passeurs en Méditerranée

Un bateau de pêche, parti des côtes libyennes a été repéré par un avion et un drone de l'agence européenne de garde-frontières, Frontex. À son bord se trouvaient 80 migrants venus du continent africain. Après les avoir transférés sur une embarcation de fortune au large de l'île italienne de Lampedusa, les passeurs sont repartis vers la Libye et ont été arrêtés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.