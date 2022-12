Document : les soldats russes à l'école tchétchène

Nous sommes autorisés à filmer l'entraînement des recrus volontaires de l'armée russe, se trouvant dans une base au pied des montagnes de Caucase. Maniement des armes : de la kalachnikov jusqu'au lance-roquettes. Des tactiques de combat urbain, enseignés par des combattants tchétchènes, réputés particulièrement aguerris. Cette base militaire a été bâtie en Tchétchénie par le président Ramzan Kadyrov, dont les milices sont régulièrement accusées d'exaction. Ce centre est l'un des plus grands et des mieux équipés de Russie et il dispense une formation de quinze jours. Des Russes récemment mobilisés sont passés par ce centre d'entraînement. Aujourd'hui, ce sont des volontaires qui reçoivent une formation avant de partir en Ukraine. Un autre groupe vient de finir son entraînement. Les équipements sont fournis par l'État tchétchène. Départ dimanche 27 novembre, ils vont tous en Ukraine. À chacun de ces hommes a été promis un salaire de 2 000 roupies, soit 3 000 euros par mois, près de quatre fois le salaire moyen en Russie. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle