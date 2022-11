Document : l'exploitation des enfants jockeys en Indonésie

Avant la course, ce père de famille prie pour son fils pour qu'il ne lui arrive rien. Il a bien conscience qu'il l'envoie à la guerre. Ces enfants jockeys à l'image de Deden, sont les enfants soldats des grandes courses. Ils ont entre cinq et douze ans. Leurs parents les exploitent dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Sur une île où le salaire moyen est de 220 euros par mois, le grand vainqueur reçoit une mobylette, une vache, un réfrigérateur et une télévision. À l'origine, des adolescents participaient à ses courses. Mais au début des années 80, la tradition change. Les propriétaires de chevaux veulent davantage de spectacle. Ils décident alors de recruter des enfants, plus légers, pour que les chevaux aillent plus vite et que les paris s'envolent. Ils sont pourtant interdits en Indonésie. Mais l'armée qui organise ces courses ferme les yeux sur ce commerce juteux. Le risque ne pèse pas bien lourd face à l'argent que ces jeunes jockeys font gagner aux parieurs et aux propriétaires de chevaux. Avant chaque départ, les enfants découvrent leur cheval. De surcroît, il faut le monter à cru, pieds nus. Comme les autres enfants, Deden s'accroche à son cheval comme à sa vie. À 70 km/h, la moindre chute peut avoir des conséquences irréversibles qui ne pèsent pas bien lourd dans la balance des gains. En quatre ans de carrière, Deden a déjà rapporté 7 000 euros à son père. Jusqu'ici, il n'a jamais été grièvement blessé. Mais d'autres enfants ont-ils eu cette chance ? La suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P.F. Lemonnier