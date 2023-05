DOCUMENT - Nos reporters sur le front avec l'armée russe

C’est un équipage de jeunes artilleurs, déjà rompus à la guerre. Ces hommes viennent de recevoir l’ordre de tirer. Nous sommes embarqués côté russe avec ces séparatistes. Leur opération doit durer quelques minutes. Cette zone sur le front peut être vite frappée par les missiles et drones ukrainiens. Les positions visées sont juste en face, à dix kilomètres. Les calculs des coordonnées pour ajuster les tirs sont faits à l'ancienne. À l'intérieur du lanceur d’obus, produit dans les années 70, que nous avons suivi, les munitions sont chargées à la main. Ils ont effectué trois tirs avant de quitter les lieux en vitesse. Plus d’un an après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le front est quasiment figé. Escortés, nous arrivons plus près de la ligne de contact, là où sont envoyés les chars d’assaut. Il y a chaque jour des duels à distance, en attendant la contre-attaque ukrainienne, mieux équipée, grâce aux armes livrées par l’Europe et les États-Unis. Un commandant guette le moindre frémissement sur le front. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, H. Dabbakh