Document : notre équipe dans Kherson libérée

En mars dernier, Kherson avait été la première grande ville à tomber aux mains des Russes. On comprend donc pourquoi sa reconquête est lourde de symbole. C'est une fête ininterrompue depuis plus de 24 heures pour les derniers habitants de Kherson, ceux qui n'ont pas fui, des femmes et des enfants principalement réunis autour d'un seul slogan : "Kherson, c'est l'Ukraine". C'est la fin de huit mois d'angoisse pour eux, huit mois d'occupation par la Russie et huit mois de résistance également. Tout le monde embrasse les forces armées. Des soldats et des policiers qui sont entrés beaucoup plus rapidement que prévu à Kherson vendredi. Policiers et soldats qui installent aussi ses antennes satellites. Elles sont vitales pour rétablir le contact pour des familles séparées par la guerre. Ce sont des moments historiques, des moments très émouvants, mais il faut rappeler que la situation reste compliquer à Kherson. Les autorités russes ont déporté toute une partie de la population. L'armée russe est toujours en face sur la rive opposée du Dniepr. Une heure plus tôt, l'entrée dans la ville était glaciale. Des rues désertes, beaucoup de destructions, il n'y a ni eau ni électricité. Les premiers habitants que nous voyons viennent s'approvisionner en eau. Ils ont le visage marqué, fatigué, mais esprit toujours à la fête. Aux abords de Kherson, des scènes de destruction rappellent que la guerre est loin d'être finie. Les troupes russes en déroute vont forcément riposter un jour, peu importe pour ces soldats ukrainiens triomphants. Combien de morts durant cette bataille ? Combien de civils ukrainiens déportés ? Pour l'heure, il n'y a aucune réponse à ces questions. TF1 | Reportage B. Christal, P. Bouffard, B. Bonne, I. Zakharenko