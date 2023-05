DOCUMENT - Sur la route de tous les dangers à Mayotte

La nuit est calme sur les routes de Mayotte, mais seulement en apparence. Notre véhicule, et celui des gendarmes, sont caillassés. Les quelques secondes pour faire demi-tour sont déjà suffisantes pour permettre aux délinquants d'ériger une barricade enflammée. Les gendarmes portent leurs meilleures protections pour résister à la pluie de pavés. Ils tentent d'interpeller les caillasseurs. Mais les délinquants connaissent le terrain. Et en pleine nuit, ils deviennent invisibles. À l'arrivée des pompiers, les caillasseurs ont pris la fuite. La route est dégagée. Les ordures sont noyées pour empêcher un nouveau feu. La circulation reprend sur cet axe à très haute tension, surveillé 24h sur 24. La route nationale 1 concentre le plus gros trafic de l'île. Il s'agit d'un axe vital pour l'économie de Mayotte. Mais sur cette portion de 10 km, la route traverse l'entrée des bidonvilles les plus dangereux : Koungou, Majicavo, Kawéni et Doujani, où vivent la plupart des délinquants. Sur les réseaux sociaux, ces bandes criminelles partagent leurs barricades en flammes, utilisées pour freiner les automobilistes avant de les dépouiller. Des hommes très jeunes, en majorité des clandestins qui se déplacent toujours en nombre. Cette nuit-là, un homme nous interpelle. Son véhicule ressemble à une épave. Il est égaré sur le bord de la route. Une caméra de vidéosurveillance a tout filmé. Beaucoup de conducteurs sont traumatisés. Ils sont victimes de délinquants aux méthodes extrêmes. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou