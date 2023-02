Document : Ukraine, le quotidien sous les bombes

De la nourriture, des produits hygiéniques, et de l’eau potable, ce sont les chargements destinés à ceux qui vivent sous les bombes. Une fois son coffre plein, Evgeni prend la route, pour un trajet de quinze minutes afin de rejoindre Bakhmout (Ukraine) avec des risques mortels. C’est très étrange qu’il y ait des gens qui vivent encore dans cette zone de guerre. Dans chaque quartier de la ville assiégée par les troupes russes, on trouve encore des habitants qu’il faut approvisionner. Certains se plaignent d’être isolés dans ce secteur exposé aux tirs. Pour un jeune homme qui vit dans la ville, il a eu droit à deux bonbonnes d’eau et un sac de provision pour une semaine. Malgré ces conditions de vie, le jeune homme s’y est habitué. Parmi ceux qui veulent rester à Bakhmout, il y aussi ceux qui aident les autres. Dans son cabinet médical, Olena Molchanova, médecin, continue à recevoir des patients. Et si les bombardements sont trop intenses, les sous-sols de l’immeuble où elle reçoit ses patients servent d’abri et de salle de soins. Descendre sous terre, c’est une façon de se protéger, mais aussi une façon de communiquer avec le monde extérieur. Ainsi va la vie dans ces villes écrasées par la guerre où les militaires côtoient les civils et où les services de base comme l’approvisionnement en nourriture tiennent du miracle quotidien. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry