Doha : le match des supporteurs

À quelques heures seulement du coup d'envoi de la rencontre entre la France et l'Angleterre, l'ambiance est déjà au rendez-vous. Malgré le fait qu'ils sont moins nombreux que les Anglais pour ce quart de finale, les supporters français mettent déjà le feu devant le stade Al Bayt situé au nord de Doha. La tension monte peu à peu. Et nos supporters croient à l'exploit de l'Équipe de France. À quelques kilomètres de là, nous nous rendons dans un bar pour rencontrer des supporters anglais. Tenus impeccables, maquillages de tout genre... Ils sont également prêts à soutenir leur équipe. "Ça va être un match très serré, mais on va batailler. Les Anglais vont l'emporter trois buts à deux", rassure une supportrice britannique. "On va tout faire pour renvoyer les Français à la maison", martèle un autre supporter anglais. Ils ont montré les muscles, mais nos supporters sur place ne sont pas du genre à se laisser impressionner. En tout cas, le match se gagne sur le terrain. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Rang des Adrets