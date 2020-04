Doliprane : l'usine Sanofi de Compiègne tourne à plein régime

Ces dernières semaines, la consommation de Doliprane a été multipliée par deux. Ce médicament à base de paracétamol est le principal traitement de ceux qui développent une forme légère de Covid-19. Face à la hausse de la demande et pour éviter une éventuelle pénurie, l'usine Sanofi de Compiègne a augmenté ses cadences de production.