Dôme de chaleur au sud de l'Espagne : comment expliquer ce phénomène ?

Nous sommes en été en ce moment avec dans les déserts des températures qui régulièrement peuvent dépasser les 45°C. Cette image en tête de cet article traduit cette chaleur qui arrive à toutes les périodes estivales quand on est dans l'hémisphère nord et dans des zones désertiques. Normalement, cet air chaud reste dans les déserts. Cette fois, il a pu franchir la Méditerranée pour remonter sur le sud de l'Espagne avec des valeurs qui approchaient les 45 à 48°C. Dimanche, cette bulle d'air très chaud va pouvoir remonter encore un peu plus loin vers le nord sur une grande moitié sud de l'Espagne. Les températures vont peut-être frôler les 45, 46 voire 47°C dans cet endroit. Sur le nord de l'Afrique comme au Maroc, le mercure dépassera régulièrement les 45°C. Mais ça n'ira pas plus loin puisqu'à partir de lundi, cet air très chaud va redescendre et retraverser la Méditerranée pour se cantonner sur le nord de l'Afrique. Donc, les températures commenceront à baisser sur l'Espagne. Heureusement, cet épisode caniculaire n'arrivera pas dans l'Hexagone. Il ne franchira pas les Pyrénées.