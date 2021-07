Dôme de chaleur : jusqu'à 42°C dans le sud de l'Espagne

Éventail andalou et ombrelle de rigueur pour une chaleur suffocante. En début d'après-midi dans les rues de Séville, la température approchait déjà les 40 °C. Les habitants habitués aux étés brûlants se préparaient à s'abriter. Les programmes météo montrent une bulle d'air chaud coincée par de très hautes pressions qui remontent d'Afrique du Nord. On annonce 44 °C pour demain et peut-être plus proche du record avec en supplément du vent. "On a l'impression lorsqu'on sort de la maison de rentrer dans un four parce qu'il fait très très chaud. On nous souffle un sèche-cheveux dessus", témoigne Émilie Parisot, habitante de Séville. À Cordoue également en fin d'après-midi, la température est montée à 42 °C comme l'an dernier à la même époque et le phénomène se répète comme l'explique Martin Gallardo, habitant de Cordoue. "Ce n'est pas tant le fait que la chaleur augmente tous les étés, c'est plutôt le fait que les étés s'allongent. Et du coup, on a une chaleur assez insurmontable qui démarre au mois de mai et qui se termine quasiment au mois d'octobre", dit-il. La vague de chaleur devrait rester cantonnée dans la moité sud de l'Espagne au grand soulagement des touristes ayant opté pour la Catalogne. La France ne devrait pas être touchée par cet épisode de canicule qui ne franchirait pas le Pyrénées.