Dôme de chaleur : plus de 45 °C attendus ce week-end en Espagne

Les Espagnols ont beau être habitués à la chaleur, ils appréhendent les prochaines heures. En effet, ce week-end, l'Espagne attend une température de 5 à 10 °C de plus par rapport à la normale de saison. À la plage de Roses, sur la Costa Brava, le mercure indique déjà 26 °C alors qu'il n'est que 13h. Le pays n'est pourtant que sur la lisière de la vague de chaleur. Dans une grande moitié sud de l'Espagne, on attend jusqu'à 45 °C en bord de mer et dans les terres. Ce samedi, Séville a déjà atteint les 42 °C et 41 °C sont prévues à Madrid pour dimanche. Des températures extrêmes, avec cette vague de chaleur qui vient de Sahara, l'Espagne pourrait bien battre des records de température. Rappelons qu'en 1995, 46,6 °C ont été enregistrés à Séville et en 2017, 47,3 °C en Andalousie. Les autorités recommandent d'éviter de sortir dans les heures les plus chaudes de la journée. Par ailleurs, elles conseillent aussi de toujours bien s'hydrater tout au long de la journée.