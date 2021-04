Dominique et Bernard Tapie : cambriolés et violentés

La maison de Bernard Tapie est cachée dans la verdure, quasi-inaccessible, protégée par de gros murs recouverts de verdure. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Paris, à la limite de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Un chemin mène au portail, actuellement gardé par la police. Sur l’agression, dans la nuit, quelques détails ont filtré. Peu après minuit, quatre hommes en combinaison, gantés, cagoulés, ont pénétré dans la propriété. Ils se sont glissés dans la maison par une verrière. Le couple qui dormait à l’étage, était ligoté avec des câbles électriques, et frappé à la tête et au visage. Selon certaines sources, Mme Tapie aurait eu le temps de déclencher une alarme. Les voleurs n’ont, semble-t-il, emporté que deux montres et quelques bijoux. Mme Tapie, qui aurait réussi à se libérer et à donner l’alerte, sera transportée à l’hôpital pour quelques examens, avant de regagner rapidement son domicile. Bernard Tapie, qui lutte depuis quelques années contre le cancer, a refusé de se faire examiner. Entourés de leurs enfants, le couple a regagné Paris dans cette ambulance et sous bonne escorte dans l’après-midi.