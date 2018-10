Le don d'organes, un geste qui peut sauver des vies

Beaucoup de gens sont encore réticents quant au don d'organes et pourtant, ce geste peut sauver des vies. En 2017, 30% des Français sollicités dans les hopitaux ont refusé de le faire. A 17 ans, Justine Bricet par exemple, n'aurait jamais survécu si elle n'avait pas reçu le cœur d'une autre personne. Une greffe l'a sauvée, mais elle a dû passer par de nombreuses épreuves par la suite. Six ans après sa transplantation, faire du sport est une manière pour Justine Bricet de se sentir vivante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.