Pour certains observateurs, la semaine écoulée acte l'écroulement de la Maison Blanche. De nombreux conseillers, très hauts placés, ont quitté leur fonction. Et le Sénat, à majorité républicaine, et donc normalement acquis à sa cause, ne le suit pas sur des projets emblématiques de sa campagne, comme l'abrogation de l'Obamacare.