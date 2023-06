Donald Trump : 11 000 documents classifiés dans ses cartons

Des archives, dont certaines sont classées top secret, ont été retrouvées en Floride, dans l'immense villa de Donald Trump, à 1 600 kilomètres de la Maison Blanche qu'elles n'auront jamais dû quitter. Du sol au plafond, elles se trouvent dans la chambre à coucher, une salle de bal et même dans des toilettes. Parfois renversées au sol, elles sont mélangées à des vieux journaux. Le Procureur spécial fédéral, Jack Smith, qui vient d'inculper l'ancien président, souligne la gravité des faits. L'acte d'accusation de quarante-neuf pages détaille ce que contiennent les archives sensibles emportées par les équipes de Donald Trump en quittant la Maison Blanche. Elles contiennent des informations sur les capacités nucléaires et sur l'armement du pays. Les enquêteurs racontent aussi une scène à peine croyable. Dans un club de golf, en 2021, Donald Trump montre à quatre personnes des documents sur un plan d'attaque contre l'Iran. Pour quelle raison a-t-il décidé de garder ces secrets d'État ? Et pourquoi les a-t-il laissé à la portée de n'importe quel visiteur ? TF1 | Reportage A. Bourdarias, J.P. D'Angeli