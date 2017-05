Le président des Etats-Unis débute un voyage de plusieurs jours au Moyen-Orient et en Europe, avec une première étape ce samedi en Arabie Saoudite, un pays allié historique des Etats-Unis dans la région. Mais une tournée à l’étranger qui s’effectue dans un climat particulier, Donald Trump étant de plus en plus contesté dans son propre pays depuis plusieurs jours.