Donald Trump en meeting dans l'Etat de Géorgie

En janvier, deux postes de sénateur vont être pourvus et ce sont ces derniers sièges qui vont décider de la couleur de la future chambre. Un Sénat essentiel à Joe Biden pour faire passer ses réformes. Géorgie est le seul endroit du pays qui soit encore en campagne. Il reste deux sièges de sénateurs à pourvoir et les deux parties font tout pour les remporter. Pour le moment, au Sénat américain, les Démocrates disposent de 48 élus et les Républicains de 50. Si ces derniers remportent au moins un des deux sièges en jeu, ils obtiennent la majorité. Si les Démocrates gagnent les deux, c'est l'égalité. C'est un enjeu considérable pour Joe Biden, qui aurait donc la main libre avec la majorité dans les deux chambres. Pour l'heure, les Démocrates sont en position de force. Joe Biden a fait basculer l'Etat de la Géorgie, traditionnellement républicain, dans la course présidentielle. À la télé, à la radio et sur les affiches, les Géorgiens sont abreuvés de publicités. Après Donald Trump, Joe Biden s'y rendra aussi dans les prochaines semaines.