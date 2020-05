Donald Trump fait-il douter ses électeurs par sa gestion de l'épidémie ?

Au cœur des Appalaches, Beattyville est une ville pauvre du Kentucky que Donald Trump a conquise haut la main en 2016. Mais tout à fermer depuis la propagation du coronavirus aux États-Unis. Malgré cela, ses électeurs ont toujours fois en lui même ceux qui ont perdu leur travail. Ils revoteront en novembre prochain pour leur président parce qu'il a boosté l'économie avant la pandémie et ne supportent pas qu'il soit tourné en ridicule.