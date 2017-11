Donald Trump gèle l’importation de trophées d’éléphants

Donald Trump a gelé vendredi l'autorisation d'importer des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe et en Zambie. Une décision qui intervient 24 heures seulement après l'annonce très controversée par son administration de réinstaurer ces permis. Notons qu'en 10 ans seulement, 62% des éléphants d’Afrique ont été massacrés pour leur ivoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.