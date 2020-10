Donald Trump hospitalisé : quel impact sur la campagne ?

Le président américain, testé positif au coronavirus, s'est rendu dans un établissement militaire. Il y reçoit un traitement expérimental contre le Covid-19. Le candidat démocrate Joe Biden lui continue à faire campagne. Mais par respect pour Donald Trump, les responsables de la campagne démocrates ont pris la décision de ne plus diffuser les clips où il est durement critiqué.