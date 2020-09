Donald Trump peut-il nommer rapidement un nouveau juge ultra-conservateur à la Cour suprême ?

Suite au décès de la doyenne de la Cour suprême américaine, Donald Trump a affirmé dans un tweet qu'il lui fallait agir très vite sans délai. Il peut choisir un nouveau juge conservateur et faire avaliser cette décision avant la fin de son mandat. Ce serait un bouleversement car cette institution se radicaliserait avec une franche majorité très conservatrice. Le Sénat et ses conservateurs dans l'ensemble, doit approuver ce choix. Donald Trump a donc toutes les chances de réussir ce passage en force. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.