Donald Trump positif au Covid-19 : quel impact sur la campagne ?

Les Américains se sont réveillés ce vendredi matin avec l'annonce de la contamination de Donald Trump. Le président et sa femme ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont entamé une quatorzaine isolée à la Maison-Blanche. En fonction de la Constitution américaine, si sa santé devait se détériorer, ce serait le vice-président qui le remplacerait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.