Donald Trump provoque un tollé après ses propos sur les "pays de merde"

Les propos humiliants de Donald Trump sur Haïti et les pays d'Afrique continuent de provoquer un tollé partout dans le monde. Le président haïtien, profondément indigné et choqué, a demandé à son peuple de prendre en main son destin lors de la commémoration du séisme ce samedi 13 janvier 2018. À Miami, la communauté haïtienne a également manifesté sa colère. La cinquantaine de membres du groupe africain à l'ONU demandent des excuses et une rétractation de la part du président américain. Elle n'hésite pas à parler de racisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.