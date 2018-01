Donald Trump qualifie Haïti et certains États africains de "pays de merde"

Dans quelques jours, le président des États-Unis, Donald Trump, fêtera sa première année au pouvoir. Ainsi, le magazine Time la lui souhaite avec une bougie d'anniversaire détonante. En résumé, le magazine le qualifié de "président explosif" et le Républicain ne l'a pas démenti avec, bien au contraire, une nouvelle polémique. Devant plusieurs sénateurs, le président américain a en effet traité Haïti et certains États africains de "pays de merde". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.